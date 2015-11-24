Карлос Гон, глава альянса Renault-Nissan («За рулем.РФ»)

Глава альянса Renault-Nissan практически неуловим. Он приходит на массовые пресс-конференции всегда вовремя и не задерживается ни на минуту дольше положенного. Индивидуальные интервью – крайняя редкость. И это большая удача, что во время Токийского мотор-шоу удалось задать Карлосу Гону несколько важных вопросов – в частности, о судьбе АВТОВАЗа.

- АВТОВАЗ приносит альянсу Renault-Nissan лишь убытки. Как долго вы будете это терпеть? И когда, по вашему мнению, дела у нашего гиганта пойдут на поправку?

- Я не знаю ни одного автопроизводителя, который сейчас получает прибыль в России. За три года рынок упал на 50%! И АВТОВАЗ страдает больше других, поскольку ориентирован преимущественно на внутренний рынок – экспорт невелик.

Если бы у завода не было стремления выйти из тяжелой ситуации, если бы опустились руки, то наше терпение давно иссякло бы. Только благодаря усилиям руководства завода по оптимизации производства потери не столь драматичны, какими могли бы быть. И мы видим свет в конце туннеля, ведь продажи не будут идти вниз бесконечно. В кризисные времена российский авторынок быстро падает, но может и столь же быстро восстанавливаться. И мы надеемся, что в ближайшем будущем АВТОВАЗ снова станет конкурентоспособной, прибыльной компанией.

- Вы не раз критиковали водородомобили за их сложность и дороговизну. Но вот фирма Toyota начала массовое производство водородомобиля Mirai. Вы по-прежнему считаете, что будущее за электромобилями?

- Пятьсот машин в год – это массовое производство? А когда будет развита водородная инфраструктура? Для меня массовое производство – это минимум 100 тысяч машин в год. Минимум! Именно поэтому будем делать ставку на электромобили. И мы не конкурируем с Теслой. Потому что Tesla – это дорогой, нишевый продукт. Мы же ориентируемся на продажу десятков тысяч электромобилей в год по цене около 30 тысяч долларов – будем делать действительно массовые, относительно доступные электромобили.

- Повлияет ли скандал с дизельными Фольксвагенами на дальнейшее развитие автопрома?

- Подобного рода скандалы (вспомните хотя бы проблемы Тойоты с педальным узлом) происходят периодически. Естественная реакция каждого производителя проста: нужно проверить, возможно ли такое в нашей компании? Проверили – нет, у нас невозможно. Но мы работаем еще и над тем, как обезопасить себя от подобных коллапсов в будущем.

Что касается влияния дизельгейта на автопром в целом, то очевидно, что в ближайшее время дизельные машины не станут популярнее в США, по-прежнему не будут находить спроса в Японии и даже в насквозь дизелизированной Европе спрос на дизельные машины достиг своего пика. Интерес смещается в сторону электромобилей, гибридов, подзаряжаемых гибридов – может, однажды дело дойдет и до машин на топливных элементах. И все же по-настоящему хорошие турбодизели еще долго будут востребованными.

«За рулем.РФ»