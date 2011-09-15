Глава «Jaguar Land Rover Россия» Франк Виттеманн («Клаксон»)

В российском офисе “JaguarLandRover” разрабатываются планы по увеличению втрое продаж автомобилей обоих брендов на нашем рынке. О том, каким образом будет выполняться эта задача, корреспонденту “Клаксона” рассказал глава представительства Франк Виттеман…

– В среднесрочной перспективе мы рассчитываем увеличить сбыт обоих брендов в два-три раза. Поднять продажи “Land Rover”, например, с нынешних 15.000 автомобилей до 40.000 в год. Для этого есть все основания и создаются хорошие условия. В частности, на ближайшие три года “Jaguar Land Rover” запланировал инвестировать в развитие бизнеса и вывод новых моделей один миллиард фунтов стерлингов. Это позволит каждый год выпускать новую модель! Скоро состоится российская премьера “Range Rover Evoque”. Великолепный автомобиль! Более того, он открывает у нас новый модельный ряд. Кстати, читатели газеты “Клаксон” первыми узнали все подробности об этой модели. Насколько знаю, для вас был организован эксклюзивный тест кроссовера еще на стадии его предсерийной подготовки. Мы возлагаем большие надежды на “Range Rover Evoque”, и они уже оправдываются. Еще до официальной премьеры мы собрали заказов на полгода вперед.

Я пока не имею полномочий рассказать о всех ближайших новинках. Скажу только, что в ближайшие три года мы ожидаем новое купе, седан среднего класса – на ступеньку ниже, чем “Jaguar XF”...

– В журналистской среде упорно ходят разговоры о разработке внедорожника “Jaguar”. Вы можете подтвердить или развенчать эти слухи?

– Как говорят в таких случаях: без комментариев! Могу высказать лишь личную точку зрения. Я думаю, что для “Jaguar” было бы логично представить кроссовер, а не полноценный внедорожник, как у “Land Rover”. Но, повторяю, я не могу комментировать эту информацию на официальном уровне.

– Ваш предшественник Дмитрий Колчанов говорил, что не исключена возможность организации производства автомобилей “LandRover” в России. Эта тема осталась в планах представительства?

– Мы изучаем такую возможность. Только теперь речь не идет об организации собственного производства. Новые условия промсборки не приемлемы для премиальных брендов по причине высоких требований к объему производства. Для нас на перспективу достаточно иметь завод мощностью 25.000-30.000 в год, где основной продукцией станет “Land Rover”. Целесообразности в выпуске “Jaguar” пока нет никакой.

Поэтому рассматривается вариант с выпуском машин по крупноузловой схеме с одним из участников промсборки. Сейчас обсуждаем эти вопросы с одним из партнеров. Но говорить о чем-то конкретном пока преждевременно.

– Изменятся ли ваши требования к дилерской сети в связи с увеличением объемов продаж?

– Кризис показал, что отношение с клиентами – важнейшая часть продаж автомобилей. Поэтому внедряем различные программы лояльности. Например, скидки постоянным клиентам, тем, кто покупает у нас второй или третий автомобиль. Разрабатываются и внедряются специальные условия на обслуживание подержанных автомобилей, гарантия при покупке машин “second-hand” в наших салонах...

Разумеется, мы будем активно расширять дилерскую сеть. Это касается не только Москвы, где, в частности, намерены увеличивать размеры существующих дилерских центров, чтобы они могли больше продавать и соответственно больше обслуживать, но и провинции. В первую очередь внимание будет уделено городам-миллионникам – Казань, Самара... Если сейчас в регионах работает 27 наших дилерских центра, то в среднесрочной перспективе их должно стать как минимум в два раза больше.

– Удачи в выполнении ваших планов!

– Спасибо!

«Клаксон»