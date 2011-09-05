Гюнтер Зееманн, вице-президент BMW Group (MotorPage.Ru)

За шесть месяцев бренд BMW реализовал в России на 29% автомобилей больше, чем за тот же период прошлого года. Во время подведения этих итогов Москву посетил вице-президент BMW Group Гюнтер Зееманн, который наряду с нашей страной курирует продажи и маркетинг еще на восьми рынках в разных регионах мира. Мы задали ему несколько вопросов...

- Вы отвечаете за бизнес в ряде стран. Что у них общего и в чем различия?

- Когда я лечу в самолете, то каждый раз настраиваюсь на новую волну. На этих рынках отличаются культура, климат, кухня, да и сами люди. Но везде есть нечто общее, выражаемое словом “премиум”. Его восприятие абсолютно идентично: люди, покупающие такие продукты, хотят иметь все самое лучшее. Но более всего это заметно в России – желание обладать премиальным продуктом здесь исключительно велико.

- А если сравнить организацию бизнеса BMW в этих странах?

- Мы делим свои рынки на кластеры. Например, Австралия – старый, устоявшийся рынок, где мы хорошо продаем, и там давно все в порядке. Но есть ряд развивающихся рынков, в том числе российский. И очень важно, чтобы его быстрый рост сопровождался столь же быстрым ростом нашей компании. Если уж мы пришли в страну, то навсегда. Поэтому наших дилеров не только больше, чем у прямых конкурентов, но они и самые лучшие. Ведь именно дилеры обеспечивают удовлетворенность клиентов, а это имеет первостепенное значение.

- То есть вы довольны ситуацией в России?

- Здесь рынок исключительно успешный, позитивный. Я помню, как в 2009 г. ваша страна переживала жесточайший кризис, а уже сейчас Россия фантастическим образом справилась с ним. В результате премиум-сегмент растет очень быстро, и я думаю, что этот рынок имеет большое будущее.

- Можете назвать проблемы, которые нужно решать здесь?

- Россияне очень хорошо информированы, они много путешествуют, занимаются бизнесом. Но каждый российский клиент справедливо ожидает, что дома он получит самый лучший продукт и сервис. Поэтому хоть на три минутки, но мы должны опережать желания клиентов и предлагать то, что им захочется через это время. Самая сложная задача, которую приходится решать, – это скорость, с которой здесь происходят изменения. Ведь мы стремимся предлагать россиянам все то же самое, что они могут получить в той же Германии или в Америке.

- Что вы вкладываете в слово “премиум”?

- Есть разные аспекты. Например, BMW стал одним из первых автопроизводителей, начавших применять понятие индивидуальности. Мы выполняем своего рода роль консультанта, предлагая покупателю создать себе индивидуальный автомобиль: покупатель может сам скомпоновать себе машину, и ни у кого другого точно такой же не будет. Разница между изготовителями машин класса “премиум” и массовых моделей состоит в том, что первых производят ровно столько, сколько было заказано, а вторых – сколько можно сделать, дескать, покупатель все “проглотит”.

- На каждом рынке есть свои бестселлеры и менее востребованные классы автомобилей. Какие позиции хотели бы усилить в России?

- Все большие модели – 5-я и 7-я серии, Х3, Х5, Х6 – здесь исключительно успешны. Но мы отмечаем и рост интереса в премиум-сегменте к автомобилям малого класса. Как раз сейчас представляем свою новую 1-ю серию и будем активно продвигать эту модель в России. Тем более что потребность во вхождении в мир BMW именно через “единичку” весьма велика. С другой стороны, у нас есть модели MINI, рассчитанные на иную целевую группу. А тем, кто хочет чего-то исключительного, концерн готов предложить Rolls-Royce.

- Как вы оцениваете позиции и перспективы MINI?

- В России MINI пока не столь популярен, как в Европе. Но в планах на 2012 г. предусмотрено удвоение продаж этих автомобилей в вашей стране по сравнению с нынешним годом. Предпосылки к этому есть – в частности, начало продаж полноприводной модели Countryman. В MINI главное не размер, а то, что это настоящий премиум-класс.

- Какие еще новинки ждать от BMW россиянам в ближайшее время?

- Это новое купе 6-й серии. А также исключительно важный для российского рынка автомобиль – новый М5, который появится в продаже в четвертом квартале 2011 г. Я бы назвал его волком в овечьей шкуре: глядя на экстерьер, никогда не скажешь, какой потенциал скрывается внутри.

- Что можете сказать о партнерстве с калининградским заводом “Автотор”?

- Мы исключительно довольны этим сотрудничеством. Автомобили, производимые там, имеют такое же качество, как и на других заводах BMW Group. При этом мы обсуждаем вероятность роста спроса, и, если возникнет необходимость наращивания мощностей, “Автотор” представляется весьма надежным партнером.

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