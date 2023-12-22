Найдены европейские страны с наибольшим количеством электрокаров

По итогам 2022 года в Европе насчитывалось 4,4 млн электромобилей. Такие данные содержатся в новом отчете «Прогноз российского парка электромобилей до 2030 года», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ». Также ими был составлен рейтинг европейских государств с наибольшим числом электрокаров.

Так, по данным IEA, больше всего автомобилей на электротяге в Европе числится в Германии. На долю этой страны приходится почти 23% от всех электромобилей, зарегистрированных в Старом Свете. Каждый седьмой электрокар приходится на Францию (доля – 14,1%), а каждый восьмой – на Великобританию (12,5%). Между ними, на третьей позиции рейтинга, расположилась Норвегия (13,4%).

Показатели каждой из оставшихся стран составляют менее 10%. К примеру, доля Нидерландов в европейском «электропарке» составляет 7,7%. А у таких государств, как Швеция, Италия, Дания, Австрия, Бельгия, она не дотягивает и до 5%.

А сколько электромобилей насчитывается в России? Каких объемов достигнет российский парк электрокаров через несколько лет? Какие факторы будут оказывать влияние на этот процесс? Более подробно обо всем этом вы узнаете здесь.