Эксперты нашли регионы с наибольшим количеством автодилеров

В рамках подготовки обновленного отчета «Дилерские сети автопроизводителей в России» эксперты агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг субъектов РФ, имеющих наибольшее количество автомобильных дилеров.

Как уже сообщалось ранее, в октябре 2023 года на территории нашей страны насчитывалось 3550 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. При этом более половины (52,6%) из них приходится на десять регионов.

Лидирует здесь Москва (с учетом Московской области), где насчитывается 659 официальных дилерских центров. Это составляет 18,6% от общего числа дилеров. Второе место в этом рейтинге занимает Северная столица – в Санкт-Петербурге (вместе с Ленинградской областью) числится 277 дилеров. В тройку лидеров попадает и Татарстан (148), от которого чуть отстает Краснодарский край (140).

Далее следуют сразу пять субъектов РФ, в каждом из которых работают от 102 до 113 дилеров включительно: Челябинская область, Тюменская область (с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов), Самарская область, Свердловская область, Ростовская область. Немного не дотянул до сотни Башкортостан, у которого имеется 98 дилерских центров.

Узнать о том, сколько дилеров находится в каждом российском регионе, а также получить их контактные данные, вы можете здесь.