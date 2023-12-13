За 5 лет мировой парк электромобилей вырос почти в 10 раз

В рамках подготовки нового отчета «Прогноз российского парка электромобилей до 2030 года» эксперты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, как с каждым годом росло количество зарегистрированных в мире электрокаров.

Как выяснилось, за последние 5 лет мировой парк электрических транспортных средств увеличился в 9,5 раза. Если по итогам 2018 года во всем мире, по данным IEA, насчитывалось 1,9 млн электромобилей, то к концу 2022-го их стало 18 млн единиц. При этом 10-миллионную отметку «электропарк» преодолел в 2021 году.

Также эксперты отмечают, что свыше 90% всех электрокаров сосредоточено в Китае, Европе и США. И за эти 5 лет наилучшая динамика прироста «электропарка» наблюдалась в КНР. Число зарегистрированных электромобилей в Китае за это время выросло почти в 12 раз. Европейский парк электрокаров увеличился более чем в 10 раз, а американский – более чем в 5 раз.

А что происходит с российским парком электромобилей? Как он формировался в предыдущие годы? Какие факторы оказывали влияние на этот процесс? И какие будут влиять в будущем? Сколько электромобилей будет в России через год? Через три года? Через пять лет? Обо всем этом вы узнаете здесь.