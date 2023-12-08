В агентстве «АВТОСТАТ» назвали бренды с наибольшим числом дилеров

В ходе подготовки обновленного отчета «Дилерские сети автопроизводителей в России» эксперты агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг брендов, имеющих наибольшее количество дилеров в нашей стране.

Напомним, что по состоянию на октябрь 2023 года на территории РФ насчитывалось 3550 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Больше всего таких дилеров имеет отечественных бренд LADA – 314 (на середину осени). Среди иномарок в этом плане доминирует Chery (205), а замыкает тройку лидеров Geely (171 шт.).

Из «некитайских» иностранных брендов крупнейшей дилерской сетью в России обладает корейский Kia, у которого числится 162 официальных автоцентра. Далее снова следуют «китайцы» – OMODA (154), Changan (153), JAECOO (150), FAW (144). Их компанию разбавляет корейский Hyundai, имеющий в своем распоряжении 138 дилеров. Замыкает ТОП-10 марок по числу дилеров в нашей стране китайский Haval (135).

Больше информации о дилерских центрах всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке, их контактных данных, а также много другой статистики, вы найдете здесь.