41-я неделя на авторынке: LCV и автобусы – растут, легковые и грузовики – падают | АВТОСТАТ

41-я неделя на авторынке: LCV и автобусы – растут, легковые и грузовики – падают

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41-я неделя на авторынке: LCV и автобусы – растут, легковые и грузовики – падают
Автомобильный рынок России-2023
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По итогам второй недели октября (41-я по счету в 2023 году) в России было продано 27 827 новых автотранспортных средств, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Чуть более 80% от этого количества пришлось на легковые машины, которые за период с 9 по 15 октября разошлись тиражом в 22 465 единиц. Около 11% в объеме реализации заняли грузовики (2 981 шт.), 8% – LCV (2 209 шт.), а оставшиеся 0,6% – автобусы (172 шт.).

Отметим, что продажи по отношению к предыдущей, 40-й неделе, снизились в двух, но более крупных, сегментах рынка. Так, легковые автомобили продемонстрировали падение на 13,2%, а грузовики – на 5,5%. Соответственно рыночный рост был отмечен среди LCV (+6,5%) и автобусов (+4,2%). В целом реализация новой автомобильной техники сократилась за неделю на 11%.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

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Источник: АВТОСТАТ

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