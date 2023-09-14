Структура парка электрокаров и гибридов в России за год резко изменилась

В структуре парка электромобилей (Battery Electric Vehicle – BEV) и подключаемых гибридов (плагин-гибриды) за последний год произошли серьезные изменения. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе работы над обновленным маркетинговым отчетом «Парк электрокаров и гибридов в России».

Напомним, на 1 июля 2023 года численность этой категории транспортных средств в России суммарно составила 32,7 тыс. единиц. Год назад, на 1 июля 2022 года, таких автомобилей в нашей стране насчитывалось всего 23,3 тыс. шт. То есть, всего за год этот парк вырос на 40% и, судя по тенденциям рынка, продолжит активно расти.

Эксперты также отметили, что этот парк меняется не только количественно, но и по своему составу. Так, например, год назад, на 1 июля 2022 года, правый руль у данной категории транспортных средств занимал почти 62%, соответственно на леворульные автомобили с электротягой приходилось чуть более 38%. Спустя год картина резко изменилась: теперь левый руль составляет больше половины парка электрокаров и гибридов (более 55%), на правый, соответственно, осталось около 45%.