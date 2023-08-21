Итоги авторынка за 33-ю неделю: «в плюсе» только автобусы

Объем реализации новой автомобильной техники в РФ по итогам третьей недели августа (33-я неделя в 2023 году) составил 27 784 единицы, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Более 80% от общего количества проданных автотранспортных средств пришлось на легковые машины, которые за период с 14 по 20 августа разошлись тиражом в 22 426 экземпляров. Более 12% в объеме реализации заняли грузовики (3 398 шт.), а оставшиеся 7% поделили между собой LCV и автобусы (1 700 и 260 шт. соответственно).

Отметим, что продажи по отношению к предыдущей, 32-й неделе, снизились почти во всех сегментах рынка, за исключением автобусов, которые показали рост (+5,3%). Так, легковые автомобили продемонстрировали падение на 2,8%, грузовики – на 14,8%, а LCV – на 16,4%. В целом же по авторынку падение составило 5,3%.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».