Россияне рассказали о готовности отказаться от личного автомобиля

Автомобили становятся все дороже, а кроме того, развитие аренды и каршеринга позволяет пользоваться ими без хлопот, связанных с их содержанием. На этом фоне эксперты агентства «АВТОСТАТ» и «За рулем» решили выяснить, насколько автолюбители готовы отказаться от личных машин и в начале августа 2023 года провели онлайн-опрос на эту тему.

Около 14% на вопрос «Готовы ли вы отказаться от личного автомобиля?» сказали: «Да». Однако большая часть респондентов (более 86%) ответили «Нет». Среди тех, кто не готов расстаться с автомобилем, почти каждый второй (48,5%) не представляют себя без машины. Почти 17% не готовы расстаться с той свободой и независимостью, которую дает владение личным транспортным средством. «Мне просто нравится находиться за рулем», - ответили 14,1% опрошенных.

Любопытно, но 6,9% участников исследования не хотят отказываться от автомобиля только потому, что не верят в нормальную работу общественного транспорта в нашей стране. А судя по результатам опроса, если он будет исправно функционировать, то людей, готовых отказаться от личного транспорта, было бы не 7,6%, а почти в два раза больше (14,5%), и это был бы уже каждый седьмой респондент.

Всего 3% готовы отказаться от личного автомобиля из-за того, что содержать машину стало дорого. Еще 2,3% осознали, что ходить пешком - гораздо полезнее. Меньше всего (0,7%) опрошенных готовы отказаться от машины из соображений экологии.

Во сколько обходится содержание автомобиля, можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».