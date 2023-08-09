Как изменилась структура дилерских сетей LCV в России?

На середину июля 2023 года в нашей стране работало 1244 официальных дилерских центра* по продаже и обслуживанию LCV. И это количество на 229 меньше, чем было год назад. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки обзора «Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по легким коммерческим автомобилям».

На фоне падения общего числа дилеров наблюдается их рост у российских и китайских брендов. Так, за год у отечественных марок стало на 82 официальных дилерских центра LCV больше, а у «китайцев» – на 81. Как следствие, доля первых выросла с 36,3% до 49,5%, а вторых – с 4,9% до 12,3%. Таким образом, сегодня уже каждый второй дилер в стране представляет интересы российских производителей LCV.

Несмотря на то, что доля дилеров «японцев» увеличилась (с 14,4% до 15,9%), в количественном выражении их стало немного меньше (-14). А вот у остальных участников рынка потери существеннее, причем довольно часто это связано с переходом в разряд сервисных партнеров. Если «американцы» за прошедший год потеряли 27 официальных дилеров LCV, то «корейцы» – 45, а «европейцы» – 306.

Соответственно, их доля тоже заметно изменилась. У европейских брендов она теперь составляет 6,9%, а с прошлогоднего второго места (было 26,6%) они опустились на пятое. Доля «корейцев» сократилась с 15,4% до 14,6%, а «американцев» – с 2,4% до 0,7%.

Более подробная информация о текущей ситуации с дилерами LCV в России содержится здесь.

* Без учета сервисных партнеров.