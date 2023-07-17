Около четверти рынка запчастей для грузовиков приходится на пять регионов

В рамках подготовки обновленного отчета «Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для грузовых автомобилей в России» эксперты агентства «АВТОСТАТ» рассчитали, что емкость вторичного рынка автозапчастей для грузовиков за 2022 год составила 8,2 млрд USD. Они также решили посмотреть, в каких регионах покупается больше запчастей для грузовых автомобилей.

На инфографике представлены пять наиболее емких региональных рынков по этим автокомпонентам. Согласно полученным расчетам, самую крупную долю в структуре вторичного рынка запчастей для грузовиков занимают Москва и Московская область – суммарно 13,5% от общей емкости (7,4% и 6,1% соответственно). Следом за ними в данном рейтинге следует Краснодарский край (4,1%). В ТОП-5 также вошли Санкт-Петербург и Татарстан (3,5% и 3% соответственно). Отметим, что пятерка регионов-лидеров суммарно аккумулирует почти четверть емкости рынка запчастей (24% или почти 2 млрд USD).

Помимо этого, в обновленном отчете представлен прогноз емкости вторичного рынка автокомпонентов на 2023 год. Причем не только по регионам, но и по группам запчастей - как в денежном, так и в количественном выражении. Отдельный раздел посвящен характеристикам компаний-продавцов запасных частей. Более подробно обо всем этом читайте в отчете «Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для грузовых автомобилей в России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».