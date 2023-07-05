Ёмкость рынка запчастей для грузовых автомобилей выросла на 18%

В рамках подготовки обновлённого отчёта «Расчёт ёмкости рынка автокомпонентов и запчастей для грузовых автомобилей в России» эксперты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что по итогам 2022 года ёмкость вторичного рынка автозапчастей для грузовиков составила 8,2 млрд USD.

Между тем, в 2018 году цифры были заметно ниже: ёмкость вторичного рынка запчастей в данном сегменте транспортных средств составляла 7 млрд USD. То есть ёмкость рынка запчастей для грузовых машин за четыре года выросла на 18%. Рост стоимости запасных частей, инфляция, нарушение логистики поставок и другие факторы привели к неизбежному росту ёмкости рынка компонентов.

В обновлённом отчёте произведены расчёты ёмкости вторичного рынка и по группам запчастей – как в денежном, так и в количественном выражении. Отдельно разложена ёмкость рынка по отечественным и импортным автомобилям, по типам грузовиков (тягачи, самосвалы, спецтехника и др.) и представлен её прогноз на 2023 год. Также в отчёте содержится информация по производству грузовых автомобилей в РФ, импорту, продажам, парку, этапам становления рынка автокомпонентов и его перспективам. Специальный раздел посвящён характеристикам крупных компаний-продавцов запасных частей.

Более подробно обо всём этом читайте в отчёте «Расчёт ёмкости рынка автокомпонентов и запчастей для грузовых автомобилей в России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».