Рынок среднетоннажных грузовиков в России: как он изменился?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках форума автобизнеса «ComAuto – 2023» рассмотрели сегмент среднетоннажных грузовых автомобилей (MCV) в РФ. Как отмечают аналитики, за последние три года его структура сильно трансформировалась, и эти изменения еще будут продолжаться. Причем они касаются не только марочного состава продаваемой техники, но и разбивки по типам кузова.

Если в 2021 году 79% рынка MCV принадлежало брендам, которые не ушли из России, то по итогам нынешнего года они займут на нем уже 96%. Соответственно, оставшиеся 4% будет принадлежать ушедшим компаниям (по всей видимости, это продажи каких-то остатков и поставки по параллельному импорту). А ведь еще в 2021-м они занимали пятую часть российского рынка MCV…

Что же касается структуры рынка среднетоннажных грузовиков по типу кузова, инфографика позволяет видеть, что в 2022 году в этом направлении произошли не очень большие изменения (снижение или рост в диапазоне 1 – 2%, в ту или другую сторону). К примеру, в этом году наиболее очевиден рост рыночной доли фургонов и автоцистерн, а также ее снижение у спецтехники госслужб.

Более подробно о ситуации на рынке коммерческого транспорта вы можете узнать здесь.