Как меняется российский рынок LCV?

Рынок легкого коммерческого транспорта в России за последние годы сильно трансформировался, и изменения в его структуре будут продолжаться. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», основываясь на данных по реализации LCV за последние три года. Заметные изменения происходят не только в марочном составе продаваемой техники, но и в разбивке по типам кузова.

В отношении марочной структуры очевидно, что главные изменения связаны с доступностью продукции автопроизводителей на рынке. Отметим, что в 2021 году около 70% рынка LCV принадлежало маркам, ведущим деятельность в России, в 2022 году - по мере ухода ряда брендов - доля таких марок выросла до 81%. Соответственно уменьшилась (с 31% до 19%) доля тех, кто приостановил свою деятельность. Эксперты прогнозируют, что в 2023 году тренд получит дальнейшее продолжение и соотношение станет 95% к 5%.

Значительные изменения произошли и в структуре рынка LCV по типу кузова. Инфографика позволяет видеть, что в 2022 году наибольшие изменения затронули бортовой транспорт/шасси и фургоны (+3 п.п. к 2021-му). По всей видимости, в 2023 году показатели большинства сегментов вернутся к уровню 2021 года или немного превысят его. Исключение составляет сегмент LCV на базе легковых автомобилей - здесь потери будут довольно ощутимыми, т.к. таких машин на рынке осталось очень мало.

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