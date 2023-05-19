Стали известны самые продаваемые автомобили в Крыму

За 4 месяца 2023 года в Республике Крым и Севастополе было реализовано в общей сложности около 1,5 тыс. новых легковых автомобилей. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это на 44% меньше, чем за январь – апрель прошлого года.

Одна треть от этого количества приходится на отечественную марку LADA – за отчетный период на полуострове было продано почти 500 таких легковых машин – чуть меньше (-1%), чем год назад.

Примерно каждый восьмой реализованный в Крыму автомобиль принадлежит китайскому бренду Chery (187 шт.), который демонстрирует рост на 42%. Увеличились объемы продаж еще у двух «китайцев» – Haval (+34%) и EXEED (+84%).

А вот Geely отмечена отрицательная динамика (-17%). Кроме этой марки, «в минусе» оказались Kia, Hyundai, Toyota и Volkswagen, объемы реализации которых упали на 67 – 78%.

Самым популярным автомобилем в Крыму, так же, как и в целом по России, является LADA Granta – с января по апрель на полуострове было продано 359 новых машин данного семейства. Это в 2,7 раза больше, чем за 4 месяца прошлого года. При этом на второе место взлетел новичок рынка – кроссовер OMODA C5 (85 шт.).

Далее в рейтинге располагаются тоже отечественные и китайские модели, компанию которым составили пять «корейцев», причем у Hyundai Creta зафиксировано самое сильное падение (-86%). А наибольший рост в ТОП-20 показывает EXEED LX (в 6,3 раза).

О том, что происходит на рынке коммерческой техники, поговорим на форуме автобизнеса «ComAuto – 2023», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 25 мая. Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться для бесплатного участия можно тут: comauto.autostat.ru.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».