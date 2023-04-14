Поставки моторных масел из Азии в Россию выросли вдвое

Применение санкций в отношении России со стороны недружественных государств в 2022 году привели к значительным изменениям в поставке многих товаров в нашу страну. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, как это отразилось конкретно на автомобильных моторных маслах. Анализ этого рынка в 2021 и 2022 гг. показал, что в первую очередь серьезные изменения произошли в отношении стран-поставщиков и объемов импорта.

В частности, мы видим, что в 2021 году 71% импорта моторных масел (для всех типов автомобилей) приходилось на европейские страны, 26% - на азиатские и около 1% - на северо-американские. В 2022 году в качестве последствий от объявленных санкций Россия, судя по данным Агентства, потеряла часть европейских поставщиков (импорт масел из Европы снизился с 71% до 46%) и, вынужденная искать новых импортеров, нашла их в Азии: поставки масел из азиатских стран выросли более чем в 2 раза, с 26% до 53% и стали лидировать в общем объеме. Что касается северо-американского импорта, то его объемы были малы в 2021 году и потеря 2% в 2022 году не оказала сколько-нибудь серьезного влияния на рынок.

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