ТОП-10 моторных масел с наиболее высоким индексом NPS

В рамках подготовки исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2022. Моторные масла: предпочтения автовладельцев (шестая волна)» специалисты агентства «АВТОСТАТ» оценили индекс потребительской лояльности (NPS) российских автовладельцев в отношении марок моторных масел, используемых ими в настоящее время *. В основу расчета индекса была заложена специальная формула, базирующаяся на результатах ответов респондентов на вопрос: «Порекомендуете ли вы марку моторного масла, которую используете в настоящее время, своим друзьям, коллегам, знакомым?»**.

По итогам проведенного в ноябре 2022 года опроса выяснилось, что наилучший показатель NPS имеет моторное масло бренда Liqui Moly. Его индекс NPS составил 51%, это говорит о том, что многие автовладельцы весьма довольны качеством данного масла и готовы рекомендовать его своим знакомым.

Немного уступил ему бренд Total (48,1%). На третьей и четвертой позиции нашего рейтинга оказались бренды Shell и Idemitsu с результатами 43,5% и 42,5% соответственно. Показатели остальных марок моторных масел были ниже отметки в 40%. Так, пятерку лидеров замкнул ZIC (37,7%). За ним расположились Mobil и Genesis (37,2% и 35,2% соответственно). Совсем немного - всего на 0,1% - отстает от Genesis бренд Motul: его индекс NPS составил 35,1%. Завершили этот ТОП-10 моторные масла Elf (34,3%) и Castrol (33,9%).

Более подробная информация о моторных маслах содержится в новом маркетинговом отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2022. Моторные масла: предпочтения автовладельцев (шестая волна)», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* Индекс NPS был рассчитан по тем брендам, которые используют более 1% респондентов.

** В зависимости от того, какую балльную оценку указывал респондент при ответе на вопрос, он был отнесен к категории «Критики», «Нейтралы» или «Промоутеры». Показатель NPS рассчитывался как разница между процентным соотношением «Промоутеров» и «Критиков» («Нейтралы» при расчете не учитывались).