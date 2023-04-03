Какие причины побуждают россиян к смене автомобиля в 2023 году?

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, насколько изменились у россиян в 2023 году приоритеты, побуждающие их сменить имеющийся автомобиль. Для этого они проанализировали результаты опросов, проведенных совместно с AВТО Mail.ru в 2019 году и в начале 2023-его. Оказалось, между ними разница есть.

Самой популярной причиной* для покупки следующего автомобиля большинство автовладельцев, участников исследования как в 2019 году, так и в 2023-ем назвали то, что «подошел срок продажи автомобиля по приемлемой цене». Однако эксперты отметили, что в 2019 году так отвечал каждый второй (50,8% от общего числа респондентов), а в 2023 году – данная категория убавилась почти на 10% (их осталось 39,6%).

Аналогичная история наблюдается и у таких стимулов, как «вышла новая, более интересная модель» (- 7,7% к результату 2019 года) и «появление сбережений» (-10%). Стало меньше тех, кто готов сменить автомобиль, когда подходит к концу гарантийный срок производителя (-10,3%). Снизился процент тех, кто хотел бы обновить свое транспортное средство в связи с ростом зарплаты и повышением статуса.

При этом выросло число тех, кого подталкивают к покупке частые поломки имеющегося транспортного средства (с 12,1% эта категория выросла до 24,6%) и чьи автомобили попали в аварии (с 3,3% до 9,7%). Чуть больше стало также тех, кто меняет автомобиль просто потому, что он надоел (+4,3%) и тех, кто меняет авто из-за появления нового хобби (+5,8%).

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