Как менялся размер автокредита в 2022 году?

Размеры автокредитов в нашей стране в 2022 году выросли как в отношении новых легковых машин, так и подержанных, но в каждом из этих сегментов процесс происходил по-разному. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», проанализировав ежемесячные данные по выданным в прошлом году автокредитам.

Так, средний размер кредита на покупку новых автомобилей в 2022 году составил 1,41 млн рублей. При этом в январе этот показатель был 1,35 млн рублей, с марта по июнь - превышал 1,6 млн рублей, затем вплоть до ноября падал (до 1,23 млн рублей), но к концу года, в декабре, дорос до 1,52 млн рублей.

По автомобилям с пробегом кривая, составленная по ежемесячным данным, получилась не такая резкая, как по новым. Здесь мы не наблюдаем больших перепадов: ситуация демонстрировала большую стабильность. Однако и в этом сегменте авторынка средний размер кредита за год заметно подрос. В январе 2022 года этот показатель был меньше одного миллиона (0,98 млн рублей), но в конце года он увеличился до 1,12 млн рублей. А в целом за год средний размер автокредита на машину с пробегом составил 1,04 млн рублей.

Как будет дальше складываться ситуация в сфере автокредитования? Это будет зависеть от изменения цен на авторынке, наличия программ господдержки (субсидированные кредиты), а также от покупательской способности населения и целого ряда геополитических и экономических факторов.

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