На московском авторынке больше молодых машин, чем в целом по России

При оценке вторичного авторынка необходимо учитывать особенности его возрастной структуры в разных регионах. На этот факт обратил внимание исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, выступая на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» (ссылка на видеотрансляцию – здесь).

Эксперт наглядно, с помощью конкретных примеров, продемонстрировал, насколько отличается возрастная структура автомобильного рынка в целом по России от столичной, а ситуация в крупных развитых регионах - от общерегиональной картины. Так, в общероссийской возрастной структуре вторичного рынка автомобили до 3 лет занимают всего 9%, от 4 до 7 лет - 15%, от 8 до 15 лет - 45% (почти половина), старше 15 лет - 30%.

Совершенно иная картинка складывается в Москве. Мы видим, что молодых машин в возрасте до 3 лет в столице - 21%, старше 15 лет - лишь 16%. То есть, на московском рынке автомобилей с пробегом значительно больше «более молодых» автомобилей. Такая разница может дать автобизнесу новые возможности для развития, для так называемого «регионального арбитража». Свои возрастные особенности имеют вторичные рынки и в Санкт-Петербурге, в Татарстане, в Краснодарском крае.

Если же посмотреть на региональные рынки с пробегом еще более детально - то увидим, что в разных регионах существуют и марочно-модельные «нюансы», подробнее об этом - смотрите видео на телеканале АВТОСТАТ ТВ.