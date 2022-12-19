Кто покупает моторные масла «Роснефть»?

Изучая предпочтения российских автовладельцев в отношении моторных масел, специалисты агентства «АВТОСТАТ» в рамках работы над полномасштабным отчетом** составили портрет покупателя моторного масла «Роснефть». Ноябрьский онлайн-опрос позволил выделить категорию тех, кто предпочитает покупать масло именно этого бренда.

Выяснилось, что большинство пользователей масел «Роснефть» (73%) владеют отечественными автомобилями. Типичный покупатель данного продукта - мужчина 40 лет, проживающий в Приволжском или Центральном федеральных округах (на них пришлось 60% из тех, кто предпочитает масла данного производителя).

На вопрос, чем обусловлен такой выбор среди широкой линейки масел, представленных на рынке, многие ответили, что их устраивает качество и приемлемая цена. При этом качество масел «Роснефть» участники исследования оценили в 2,48 балла (из 3 максимально возможных), а готовность к повторной покупке продукта подтвердили 76% респондентов.

При проведении опроса экспертов интересовала не только оценка качества масел, но и способы получения информации о них. Выяснилось, что большинство покупателей продуктов «Роснефть» чаще ориентируются на поисковые системы Интернета и автомобильные форумы.

В отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС-2022. Моторные масла: предпочтения автовладельцев (шестая волна)» содержится немало полезных сведений о моторных маслах и их производителях, а также глубокий экспертный анализ по целому ряду вопросов, связанных с выбором и эксплуатацией масел в России. Ряд данных представлен в динамике, отражающей изменение потребительских предпочтений в 2022 году в сравнении с 2021 годом.

** - «АВТОСТАТ ОМНИБУС-2022. Моторные масла: предпочтения автовладельцев (шестая волна)», ноябрь 2022 г.

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