С какими колесными дисками знакомы российские автовладельцы?

В рамках большого маркетингового отчета, который касался потребительских предпочтений автовладельцев в отношении зимних шин, специалисты агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, с какими колесными дисками знакомы россияне. С этой целью в октябре 2022 года был проведен онлайн-опрос, где участникам исследования предложили список марок, в котором нужно было отметить знакомые. По результатам этого опроса составлен рейтинг узнаваемости дисков (с подсказкой).

Десятку лидеров возглавил бренд K&K - как выяснилось, его знают 21,4% респондентов, т.е. практически каждый пятый. Далее следует марка Sparco - с ее колесными дисками знакомы 17,9% опрошенных. На третьем месте по узнаваемости оказалась продукция BBS (16,9%), на четвертом - SKAD (16,5%). Пятую и шестую позицию нашего рейтинга заняли OZ и ВСМПО, набравшие одинаковое число голосов (по 10,9%). Сопоставимый с ними результат показал и бренд Vossen - 10,8%. Кроме них, в первую десятку также вошли Konig (8,5%), Works (8%) и Neo (7,3%).

Сколько комплектов дисков используют автовладельцы, какой тип дисков и какие бренды предпочитают? Ответы на эти вопросы можно узнать у руководителя отдела маркетинга агентства «АВТОСТАТ» Татьяны Малыгиной, отправив запрос на элеткронную почту: tatyana@autostat.ru.

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