Какие моторные масла выбирают автовладельцы по отзывам в Интернете?

В рамках подготовки исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2022. Моторные масла: предпочтения автовладельцев (шестая волна)» специалисты агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг марок моторных масел, которые чаще всего выбирают автовладельцы по отзывам в Интернете. Кроме самих отзывов, сюда также относятся статьи и опубликованные результаты специализированных тестов.

По итогам проведенного в ноябре опроса выяснилось, что наибольшие предпочтения в этом плане российские автовладельцы отдают моторным маслам бренда SINTEC. Его результат составил 16%, что соответствует каждому шестому респонденту.

Немного уступил ему бренд Genesis (14,2%). Показатели остальных марок моторных масел оказались ниже отметки в 10%. Так, тройку лидеров замкнул G-Energy (9,2%). За ним расположились Liqui Moly и Idemitsu (8,6% и 8,2% соответственно). Остальные бренды (Gazpromneft, Motul, Лукойл, Elf, ZIC), вошедшие в ТОП-10, набрали в диапазоне от 5% до 7%.

Более подробная информация о моторных маслах содержится в новом маркетинговом отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2022. Моторные масла: предпочтения автовладельцев (шестая волна)», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

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Графика: Дмитрий Лавренёв