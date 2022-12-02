Насколько готовы россияне привозить автомобили из-за границы?

Начиная с весны 2022 года, некоторые иностранные автопроизводители из числа присутствующих на нашем рынке прекратили поставки машин в Россию. Тем не менее, какие-то из этих иномарок продолжают поступать в страну - благодаря разрешенному Правительством РФ механизму параллельного импорта. Сегодня к нам везут и те модели, которые не продавались раньше в России, и те, к которым российский автовладелец уже привык и проявлял лояльность.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и портала Авто Mail.ru решили посмотреть, какова доля тех, кто не боится совершать подобные покупки. С этой целью в октябре 2022 года в рамках исследования «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев (третья волна)» среди автовладельцев был проведен онлайн-опрос, всем участникам которого был задан вопрос: «Готовы ли вы привезти автомобиль из другой страны, если он уже не продается в России?»*.

Голоса респондентов разделились почти поровну: готовность к подобным действиям подтвердили 49,1% наших респондентов - то есть, чуть менее половины. Соответственно 50,9% оказались к таким покупкам не готовы. При этом опрошенные из категории согласных выдвинули дополнительные условия. Оказалось, что кому-то (35,8%) при такой покупке машины нужен посредник в виде официального дилера или специализированной компании, а другие (12,1%) доверяют только себе и будут действовать самостоятельно.

В ходе опроса аналитики обнаружили еще один интересный факт: готовность привезти автомобиль из другой страны оказалась выше у владельцев премиальных автомобилей (она составила не 49,1%, как в целом по опросу, а 64%). И это вполне объяснимо, поскольку немало дорогих машин поставлялось в Россию из-за рубежа, а теперь их официальные поставки прекращены из-за санкций.

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» продолжают изучать тему настроений автовладельцев, их планов на покупку автомобилей и запчастей, их отношения к параллельному импорту и многое другое. Самые свежие результаты по данной тематике можно найти здесь.

* Данный вопрос был сформулирован отдел маркетинговых исследований ГК «СТТ». Он был одним из четырех лучших вопросов, предложенных экспертам агентства «АВТОСТАТ» для включения в третью волну исследования. Помимо возможности включить свой вопрос, специалисты ГК «СТТ» получили в подарок отчет по первой волне опроса. Приглашаем наших читателей, клиентов и партнеров задать свой вопрос в ЧЕТВЕРТУЮ волну проекта. Вопросы присылайте на e-mail: tatyana@autostat.ru (до 15 января 2023 года).

Графика: Дмитрий Лавренёв