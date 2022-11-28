Увеличение расходов на автомобиль подтверждают 90% автовладельцев

На фоне меняющейся ситуации в экономике страны специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и портала Авто Mail.ru решили посмотреть, как эти изменения сказались на расходах российских семей, в том числе на содержании автомобилей.

С этой целью в октябре 2022 года в рамках исследования «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев (третья волна)» среди автовладельцев был проведен онлайн-опрос, всем участникам которого задавались вопросы: «Как по ощущениям изменилось финансовое положение вашей семьи за последние 3 месяца?» и «Как за последние 3 месяца изменились ваши расходы на содержание автомобиля?». По результатам опроса было составлено две диаграммы.

Большая часть респондентов (65,6%) признали, что финансовое положение их семей за последние три месяца ухудшилось. Почти четверть (23,6%) опрошенных сказали, что оно не изменилось, а чуть более 6% - сообщили, что стало лучше.

А вот в отношении расходов на автомобили ухудшение ситуации подтвердили 90% автовладельцев. При этом 65,4% респондентов указали, что расходы на машину выросли сильно, а 24,6% участников опроса сообщили о незначительном росте. На прежнем уровне автомобильные траты сохранились только у 8%.

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» продолжают изучать тему настроений автовладельцев, их планов на покупку автомобиля и запчастей, а также оценки финансового положения в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране. Самые свежие результаты по данной тематике можно найти здесь.

Графика: Дмитрий Лавренёв