Автовладельцы оценили свою удовлетворенность жизнью

В рамках подготовки маркетингового отчета «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Авто Mail.ru решили посмотреть, насколько удовлетворены своей жизнью россияне, имеющие автомобили. С этой целью в июне 2022 года был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие 3 700 человек.

Респондентам предложили оценить свою удовлетворенность по 10-балльной шкале, в которой 10 баллов означает – «лучше не бывает», 1 балл – «все очень плохо». Проанализировав полученные ответы, маркетологи высчитали средний балл «по больнице».

Выяснилось, что только около 2% респондентов не могут оценить свою текущую жизненную ситуацию, остальные – осознают и понимают ее достаточно четко и адекватно. При этом среднее значение удовлетворенности жизнью оказалось равно 5,8 балла.

Как сегодня автовладельцы оценивают свое финансовое положение? Как оно изменилось за последнее время? Какие у них планы по обслуживанию и эксплуатации автомобиля, по его продаже/покупке в 2022 году? Ответы на эти и другие вопросы – в новом отчете «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев (вторая волна)», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».