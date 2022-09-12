Какова будет емкость рынка автосервиса по итогам 2022 года?

Емкость рынка сервисных услуг для легковых автомобилей в прошлом году у официальных дилеров составила 54,5 млрд рублей, у независимых СТО - почти 120 млрд рублей. Такие показатели вывели специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки своих маркетинговых исследований. Отметим, что здесь в расчет бралась только стоимость самих работ, без участия реализации запасных частей и расходных материалов.

А какова будет емкость рынка автосервиса в 2022 году? Эксперты отмечают, что до нынешнего года она ежегодно росла, потенциал у отрасли был довольно большой. Однако 2022-ой год принес на этот рынок новые тренды - причем, не только связанные с геополитической ситуацией (дефицит запчастей, нарушение логистических цепочек в поставках, рост цен и др.). Добавим сюда законодательные инициативы, они привели в нашей стране к отмене обязательных техосмотров для личного транспорта российских автовладельцев, а соответственно сказались на структуре отрасли.

Очередная порция изменений в сервисных услугах пришла на рынок вместе с разрешенным параллельным импортом - автомобили, ввезенные не «от производителя», тоже надо будет как-то обслуживать. Опять же - меняется структура гарантийного парка. И еще - завтра надо будет где-то брать оборудование для ремонта машин. Иначе мы опять вернемся к гаражному полулегальному сервису, от которого усиленно пытались отойти все последние годы.

Все это и многое другое станет предметом активного обсуждения на форуме «АВТОСЕРВИС 2022», который состоится 27 сентября в Москве. На встречу приглашаются все, кто имеет отношение к автобизнесу - представители ремонтных и сервисных услуг, дистрибьюторы и поставщики запчастей, автодилеры, IT-специалисты, руководители финансовых и страховых компаний.

Познакомиться с программой форума и зарегистрироваться для участия можно здесь.