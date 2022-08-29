Где россияне ищут информацию об автомобилях?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и сайта Drom.ru решили посмотреть, откуда россияне черпают информацию об автомобилях. С этой целью с 25 марта по 2 апреля был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие более 4600 автовладельцев. Всем им задавался вопрос: «Какие источники вы используете для поиска информации об автомобилях?». При этом каждый мог выбрать несколько вариантов ответа.

Опрос показал, что львиная доля респондентов (около 80%) - пользуются тематическими автомобильными сайтами. Почти каждый второй (47%) - интересуется форумами и сообществами в сети Интернет, которые касаются конкретно марки его автомобиля. В тройку самых популярных информационных ресурсов вошли также обзоры видеоблогеров - этот источник информации назвали почти 46% участников исследования.

Более 28% опрошенных интересуются сравнительными тестами автомобилей, а примерно 23% просматривают автомобильные газеты и журналы. Заходят на официальные сайты производителей - свыше 17% респондентов. Чуть меньше, но вполне сопоставимой с ними, оказалась доля тех, кто ищет информацию в соцсетях (16,5%). Менее 6% голосов набрали сайты-отзовики. На оставшиеся варианты пришлось порядка 4%.

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