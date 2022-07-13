Что происходит с импортом автомобилей в Россию?

Пик импорта легковых автомобилей в РФ за последние 2,5 года пришелся на март 2021-го. Тогда в нашу страну было ввезено 25 407 машин. После этого последовал спад до конца осени, а затем ситуация начала стабилизироваться. Об этом рассказал директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в ходе прошедшего 15 июля прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Итоги 1 полугодия 2022 года. Тренды и прогнозы».

Однако в феврале произошло резкое сокращение ввозимых автомобилей, но весной ситуация начала немного стабилизироваться, а в июне было ввезено 8271 легковой автомобиль. Впрочем, это втрое меньше результата марта 2021-го.

В структуре импорта четыре из 10 марок представляют КНР. Chery и Geely занимают лидирующие позиции – в июне было импортировано 2296 и 1390 таких автомобилей соответственно. На третьем месте – корейский бренд Hyundai (1159 шт.), на четвертом – китайская марка EXEED (895 шт.). Замыкает пятерку лидеров японский Mitsubishi (500 шт.). Показатели импорта других брендов составили менее 500 единиц, а в ТОП-10 из них попали: Kia, Changan, Toyota, Subaru и Infiniti.

Сергей Целиков отмечает, что параллельный импорт уже имеет место в России, а дилеры начали ввозить автомобили по такой схеме. Их пока немного, но они есть. Везут транспорт из Армении, Грузии, Казахстана, Эмиратов и ряда других стран. При этом активно ввозят автомобили физические лица.

Более обстоятельно эту тему обсудим с экспертами на следующем нашем форуме – «Параллельный импорт: автомобили, компоненты, запчасти», который пройдет уже 16 августа. С нашей стороны, это будет первое масштабное событие на столь актуальную тему. Получить подробную информацию и зарегистрироваться по ссылке.

Графика: Дмитрий Лавренёв