При каком росте цен на полисы ОСАГО покупатели откажутся их оформлять?

В последнее время из-за роста цен на запчасти и ремонтные услуги для автомобилей все чаще возникают опасения, что в ближайшие месяцы будет пересмотр цен и на полисы ОСАГО. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» и сайта Drom.ru решили выяснить, при каком росте цен на «автостраховку» российские автовладельцы откажутся их оформлять. С этой целью в конце марта – начале апреля 2022 года был проведен соответствующий онлайн-опрос, в котором приняло участие более 4600 автовладельцев.

Как выяснилось в ходе опроса, если стоимость полисов ОСАГО останется такой же, как сейчас, число их потенциальных покупателей будет прежним (100%). А вот по мере дальнейшего удорожания доля таких сознательных автовладельцев может сократиться. К примеру, если «автогражданка» подорожает в среднем на 10%, то количество желающих оформить такой документ снизится до 90%.

При повышении цен на 20% число потенциальных покупателей составит всего 79%, а увеличив стоимость полиса на 40%, можно потерять еще больше клиентов (их останется 65%). Если же рост цен достигнет 80%, то от приобретения документа у автостраховщиков может отказаться практически каждый второй (останется 55%). При удорожании полисов в два раза и более потенциальных покупателей будет уже меньше половины.

Более подробная информация об ожиданиях и планах людей в нынешних условиях содержится в маркетинговом отчете «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».



