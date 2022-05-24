У АВТОВАЗа появился 15-й президент

23 мая 2022 года президентом АВТОВАЗа был назначен Максим Соколов, который в 2012 – 2018 годах работал министром транспорта Российской Федерации. При этом до перехода на АВТОВАЗ он занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что это уже 15-й по счету высший руководитель автозавода (учитывались только персоны в статусе генерального директора или президента).

Начиналось всё с первого генерального – Виктора Николаевича Полякова. Именно он дольше всех руководил АВТОВАЗом – 9 лет, с момента его строительства. Ему удалось заложить ту основу, благодаря которой завод смог успешно работать в дальнейшем, в том числе пережить постсоветский период, когда отечественный автопром начал рушиться.

В течение следующих 30 лет автозаводом управляли выходцы из вазовской системы: Житков, Исаков, Каданников, Николаев, Вильчик. И только в 2005 году на АВТОВАЗе появились «варяги». И если за период с 2005 по 2009 годы у предприятия поочерёдно было три руководителя (Есиповский, Артяков, Алёшин), то Игорю Комарову удалось задержаться в Тольятти на четыре года.

А в 2013 году АВТОВАЗ возглавил иностранец – швед Бу Андерссон смог проработать здесь более двух лет. Потом были ещё два иностранца – французы Николя Мор и Ив Каракатзанис. Причем у первого из них было два захода на АВТОВАЗ. Оба топ-менеджера – представители компании Renault, которой принадлежало 68% акций российского предприятия. Скорее всего, выходцы из Renault и дальше становились бы президентами АВТОВАЗа, но в силу известных событий французский концерн вышел из владения заводом, а ставка теперь будет делаться, по всей видимости, на российских управленцев.

Как долго будет работать президентом АВТОВАЗа Максим Соколов, покажет время. В любом случае желаем ему сил, терпения и успехов!

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Графика: Дмитрий Лавренёв