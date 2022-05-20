Исполнилось 25 лет с начала сборки автомобилей на заводе «АВТОТОР»

16 мая исполнилось 25 лет со дня выпуска первого автомобиля на предприятии «АВТОТОР» в Калининграде. В связи с круглой датой специалисты агентства «АВТОСТАТ» решили вспомнить некоторые знаковые для завода цифры и факты. Первыми автомобилями, которые были собраны на этом предприятии в 1997 году, были корейские Kia Clarus, Avella и Sephia.

В 1999 году здесь началась сборка моделей BMW. А вскоре предприятие стало первым в России мультибрендовым автозаводом. В разные годы «АВТОТОР» собирал легковые автомобили марок: Kia, BMW, Hummer, Chevrolet и Cadillac, Opel, Chery, Yuejin, Hyundai, Genesis, FAW, Foton, Volvo (небольшая партия). Коммерческих - Hyundai и Ford Trucks. За 25 лет, прошедших с выпуска первого автомобиля, на предприятии освоено более 100 моделей ведущих мировых брендов.

В разные годы - в зависимости от состояния российского рынка, число собранных в Калининграде автомобилей было разным. Своего пика «АВТОТОР» достиг в 2012 году, когда с его конвейера сошло 265 тысяч новых машин - тогда это был второй результат среди всех автопроизводителей в России после АВТОВАЗа. С тех пор несколько лет подряд «АВТОТОР» так и оставался вторым автозаводом в стране по объемам выпуска. Общее количество транспортных средств (легковых и грузовых автомобилей), собранных на предприятии за четверть века, превысило 2,5 млн экземпляров.

В 2021 году на предприятии собрано 177,3 тыс. автомобилей - легковых и грузовых. На начало 2022 года на заводе производили автомобили марок BMW, Kia, Hyundai, Genesis. На данный момент сборка приостановлена из-за сложностей с поставками автокомпонентов, вопрос по запуску конвейера пока остается открытым.

Известно, что в перспективных планах предприятия - постановка на конвейер электромобилей. В марте 2022 года «АВТОТОР», Минпромторг РФ, Госкорпорация «Росатом» и правительство Калининградской области подписали соглашение о взаимодействии в области развития экологического транспорта на территории региона.

Более подробная информация об итогах и перспективах российского автопрома содержится в ежегодном справочнике «Автомобильный рынок России - 2022», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».