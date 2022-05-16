Откажутся ли автовладельцы от покупки аккумуляторов, если они продолжат дорожать?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» и сайта Drom.ru решили выяснить, готовы ли россияне и дальше покупать аккумуляторы, если они продолжат расти в цене. С этой целью в конце марта – начале апреля 2022 года был проведен соответствующий онлайн-опрос, в котором приняло участие более 4600 автовладельцев.

Как выяснилось в ходе опроса, если автомобильные аккумуляторы не будут дорожать, то число их потенциальных покупателей останется прежним (100%). А по мере дальнейшего удорожания доля таких автовладельцев вполне естественно будет сокращаться. К примеру, если аккумуляторы подорожают в среднем на 10%, то желающих купить их станет уже 90%.

При повышении цен на 20% число потенциальных покупателей снизится до 72%, а если рост цен достигнет 40%, то от покупки может отказаться каждый второй (останется 48%). Более трети потребителей (36%) будет в числе желающих купить аккумулятор для автомобиля, если его стоимость вырастет на 80%. При росте же цен более чем вдвое их останется уже менее 30%.

Более подробная информация о производстве и продажах автомобильных аккумуляторов, а также о потребительских предпочтениях при их выборе, содержится в маркетинговом отчете «Рынок автомобильных аккумуляторных батарей в России. Итоги 2021 года, тенденции и перспективы», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Графика: Дмитрий Лавренёв