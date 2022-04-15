На сколько упал рынок автокредитования в России?

Негативные последствия, с которыми столкнулся авторынок после начала военной спецоперации на Украине, затронули и автокредитование. Еженедельный экспресс-мониторинг*, проводимый агентством «АВТОСТАТ» и компанией Frank RG позволяет судить об очень глубоком падении выдачи автокредитов в марте.

Если рассматривать представленные графики, то как раз видна серьезная разница между выдачей кредитов (в штуках) на новые и подержанные автомобили с 10-й по 13-ю недели в 2021 и 2022 годах. Причем в 13-ю неделю (конец марта) падение составило 91% по новым машинам и 62% по автомобилям с пробегом. И это произошло после пиковых значений по выдаче автокредитов, которые пришлись на конец февраля (8-я неделя).

Комментируя ситуацию на рынке автокредитования, исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ», сказал следующее: «Мы видим, что и здесь за последние четыре недели наступила некая стабильность. Можно предположить, что и дальше кредиты на автомобили с пробегом останутся на прежнем уровне. Банкам вместе с дилерами можно попытаться проявлять какие-то активности по увеличению объемов продаж, находя какие-то интересные решения для кредитования автомобилей с пробегом».

Что касается итогов 1 квартала, то здесь показатели падения менее драматичные, но тоже довольно ощутимые. Так, выдача автокредитов на новые автомобили за первые три месяца нынешнего года упала на 33% (по отношению к 1 кварталу 2021-го), а на подержанные - на 10%.

О том, что еще происходит в сфере автокредитования (и не только), подробно рассказали наши и приглашенные эксперты на форуме автобизнеса «FinAuto - 2022». Полную видеозапись мероприятия можно посмотреть на канале Автостат ТВ.

* В программе экспресс-мониторинга АВТОСТАТ + Frank RG участвуют как универсальные банки, так и кэптивные; ее участники аккумулируют около 80% объема всего рынка автокредитования.