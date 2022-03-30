Volkswagen в России: уйти нельзя остаться

3 марта немецкий бренд Volkswagen в связи со сложившейся геополитической ситуацией приостановил производство своих автомобилей в Калуге и Нижнем Новгороде. Также были приостановлены поставки (как легковых, так и легких коммерческих машин) в нашу страну. На фоне этого события стали появляться сообщения, что Volkswagen может уйти с российского рынка. Впрочем, пока в самой компании не комментируют данную информацию. Тем временем эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили вспомнить наиболее яркие цифры из истории развития марки в России.

Заметим, что завод в Калуге осуществляет сборку автомобилей немецкого бренда уже 15 лет, а в Нижнем Новгороде – 9 лет. В парке РФ на 1 января 2022 года насчитывалось более 2 млн машин этого бренда. Из них 1810,4 тыс. – легковых; 216,1 тыс. – легких коммерческих.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», только за последние 15 лет объем рынка новых автомобилей Volkswagen в России составил около 1,5 млн единиц. Их пики пришлись на 2012 и 2013 годы, когда было куплено 172,5 тыс. и 170,3 тыс. шт. соответственно. При этом в 2020 году у марки была зафиксирована максимальная доля рынка (6,8%).

Самой популярной моделью бренда в нашей стране уже достаточно долгое время остается Volkswagen Polo, которая стабильно входит в ТОП-10 самых популярных автомобилей российского рынка. Что касается дилерской сети немецкого бренда в России, то в январе нынешнего года она состояла из 134 дилеров.

Уйти нельзя остаться. В каком месте будет поставлена запятая, решат в руководстве Volkswagen. Мы же будем надеяться, что между вторым и третьим словом. А еще верить в то, что здравый смысл, причем с обеих сторон, победит. Поэтому пока не будем говорить: Auf Wiedersehen (До свидания – перевод с немецкого).

Полный список дилеров Volkswagen (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».