Как изменились размеры автокредитов в России?

Размеры автокредитов в нашей стране продолжают расти – как в отношении новых легковых автомобилей, так и подержанных. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», проанализировав динамику средних размеров кредитов за последние пять лет.

Так, в 2017 году средний размер кредита на покупку новых автомобилей составлял 658 тысяч рублей (в январе того года – 637,2 тыс. руб.). В 2020 году он вырос до 905 тысяч рублей, а на начало 2022 года уже превысил 1 млн 400 тысяч рублей (в феврале уже составил 1 млн 458,3 тыс. руб.).

По автомобилям с пробегом за пять лет аналогичный показатель увеличился с 522 тысяч до 1 млн 620 тысяч рублей. В абсолютном значении размер автокредита на новые автомобили за 2017 – 2021 гг. вырос заметно больше, чем на подержанные машины (773 тысячи против 506 тысячи рублей), а в процентном - рост сопоставим. Если средний размер кредита на новые автомобили за это время увеличился в 2,2 раза, то на подержанные – в 2 раза.

Как будет дальше складываться ситуация в сфере автокредитования? Об этом и многом другом расскажут эксперты в рамках ежегодного форума «FinAuto – 2022. Финансовые инструменты рынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 6 апреля. Подробности – здесь.