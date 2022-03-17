ТОП-10 стран по импорту автомобильных аккумуляторов в Россию

В рамках подготовки отчета «Рынок автомобильных аккумуляторных батарей в России. Итоги 2021 года, тенденции и перспективы» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» на основе обработки таможенных данных выяснили, что общий объем импортных поставок АКБ в Россию в 2021 году составил 4,4 млн штук.

Лидером по поставкам автомобильных АКБ на российский рынок стала Южная Корея, на нее пришлось около трети импорта батарей - 28% от общего количества или 1 млн 234,9 тыс. шт. На втором месте - Чехия, импортировавшая в нашу страну 790,8 тыс. автомобильных аккумуляторов. Каждая десятая из ввозимых в Россию АКБ прибыла из Турции (444,4 тыс. шт.). В ТОП-5 стран-поставщиков также вошли Словения (376,2 тыс. шт.) и Испания (330,9 тыс. шт.). Отметим, что на эту пятерку пришлось более 70% всех ввезенных в Россию автомобильных АКБ.

На шестой строчке рейтинга находится Польша с результатом 218,1 тыс. единиц, на седьмой - Япония (176 тыс. шт.). Далее следуют Германия (159,2 тыс. шт.), Сербия (154,1 тыс. шт.) и Македония (148,4 тыс. шт.).

Обновленная версия отчета планируется к выходу в конце апреля 2022 года, оформить предзаказ и получить скидку на отчет в размере 20% можно, написав на e-mail: tatyana@autostat.ru.