Динамика российского рынка автокредитования в 2014 - 2022 годах

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили рассмотреть динамику рынка автокредитования за последние 8 лет, т.е. с 2014 года.

На представленной картинке отчетливо видно, как за это время менялся рынок автокредитования. В какие-то моменты прослеживается корреляция с объемом продаж новых автомобилей, в другие - сказывается действие программ господдержки или изменение курсов валют и рост цен на автомобили.

Весна 2020 года на графике выглядит совершенным провалом - он был связан с пандемией и последовавшими ограничениями в работе автосалонов и банков. Зато весну 2021 года можно назвать рекордной как в отношении выданных кредитных средств (причем и в денежном, и в количественном выражении), так и в отношении проданных автомобилей - наблюдается полная корреляция.

Но вот дальнейшая ситуация стала меняться от месяца к месяцу, и на графике видно, что «в деньгах» динамика рынка автокредитования была выше, чем «в штуках». Начало 2022 года (первые два месяца) рынок автокредитования в денежном выражении все еще находится «в плюсе» по сравнению с показателями 2021 года (+25%), а вот в количественном - падает (-11%). И здесь особую роль играет резкий рост цен на автомобили, вслед за которым растут и размеры кредитов.

Во сколько обойдется содержание автомобиля его будущему владельцу? Это можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Графика: Дмитрий Лавренёв