Рынок новых автомобилей упал лишь на Урале и в Поволжье

Несмотря на то, что в 2021 году российский рынок новых легковых автомобилей показал рост (+3%), в двух федеральных округах было отмечено его падение. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», обработав и проанализировав соответствующую информацию*.

Так, в Приволжском ФО рынок сократился на 6,1%, а в Уральском ФО – на 4,8%. В остальных шести округах был зафиксирован рыночный рост. При этом сильнее всего он оказался на Северном Кавказе (+11,3%), немногим меньше – на Юге (+9,5%).

На Дальнем Востоке и в Сибири рынок новых легковых машин вырос на 2,6%. В Центральном ФО данный показатель составил 1,1%, а в Северо-Западном – всего лишь 0,1%. Но два последних округа мы решили привести без столичных регионов. В этом случае рынок Москвы и Подмосковья (суммарно) по итогам 2021 года увеличился на 13,2%, а Санкт-Петербурга и Ленинградской области – на 4,2%.

Также стоит отметить, что Москва вместе с Московской областью занимают примерно четверть (24%) всего российского рынка новых легковых автомобилей. И это, к примеру, в 3 раза больше доли Питера и Ленобласти. Только у рынка ПФО доля (22%) сопоставима со столичной.

Каковы еще итоги российского авторынка и что с ним будет дальше? Об этом и многом другом можно узнать в маркетинговом отчете «Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2021 года, тенденции и перспективы», подготовленном агентством «АВТОСТАТ».

* на основе данных АО «Электронный паспорт»

Графика: Дмитрий Лавренёв