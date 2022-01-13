Динамика российского авторынка в 2021 году

По итогам 2021 года продажи новых автомобилей в России продемонстрировали рост как в массовом, так и в премиальном сегментах, отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Так, в массовом сегменте реализация машин выросла на 3,1% до 1 420,3 тыс. единиц. Но у 9 брендов, входящих в ТОП-25 по объему продаж (статистика АЕБ), отмечена отрицательная динамика. Среди них самое заметное падение в прошлом году показал китайский Changan (-19,7%). Так же, более чем на 10%, «просели» немецкий Volkswagen (-14%), японская Honda (-12,2%) и российский УАЗ (-11,1%). При этом наименьшее падение продаж зафиксировано у японской марки Mitsubishi (-1,6%).

А вот 16 массовых брендов имеют положительную динамику. Самый стремительный рост – у китайского EXEED (бывший CHERYEXEED). На низкой базе прошлого периода его реализация выросла более чем в 16 раз. В 3,5 раза увеличились продажи автомобилей Opel, в 3,2 раза – Chery, в 2,3 раза – Haval. В диапазоне от 50% до 93% выросли объемы реализации у Peugeot, Chevrolet, Geely и Citroen. Динамика других массовых марок составила менее 20%.

Что касается премиальных брендов, здесь продажи машин выросли на 9,3% до 161 тыс. единиц. При этом рост наблюдается у 10 из 13 представителей данного сегмента. Сильнее всего в объемах реализации прибавил Genesis – в 3,5 раза. Продажи автомобилей Cadillac увеличились на 67%, а остальных марок – на 3 – 13%. В отрицательной зоне оказались три премиум-марки: Jaguar (-45,9%), Lexus (-5,9) и Land Rover (-0,4%).

Отметим также, что доля премиального сегмента по итогам года составила 10,2%. Соответственно на массовый пришлось 89,8%.

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