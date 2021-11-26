Где автовладельцы предпочитают хранить шины?

В рамках подготовки отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2021. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев. Пятая волна» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, где россияне хранят комплект летних шин, пока используют зимние. Опрос проводился в октябре 2021 года, в нем приняли участие более 3300 человек.

Подавляющее большинство респондентов (71,9%) хранят летние шины у себя в гараже или на даче. Каждый седьмой опрошенный (14,5%) предпочитает складировать их дома - на балконе или в кладовой. Каждый десятый (10%) участник опроса с этой целью обращается за помощью к друзьям или родственникам, которые могут предоставить для хранения собственный гараж или дачу.

Оставшиеся 3,6% используют другие варианты для хранения летних шин. Например, дилерский центр (в котором покупали автомобиль), специализированный шинный магазин (где приобретали сами шины) и др. Возможно, у таких автовладельцев нет гаражей, дач, кладовок или друзей со всеми этими удобствами. Или же им просто так удобно: приехал «переобуться» - и тут же сдал шины на хранение.

В обновленном отчете содержится немало и другой интересной информации, посвященной выбору и эксплуатации зимних шин, их узнаваемости и популярности на российском рынке. Здесь также представлены индексы удовлетворенности и потребительской лояльности к известным брендам.

Графика: Дмитрий Лавренёв