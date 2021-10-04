Автомобили каких классов выбирают к покупке мужчины и женщины?

В России среди владельцев пикапов мужчин примерно в 5 раз больше, чем женщин, а вот среди кроссоверов и внедорожников - только в 2 раза. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ», когда решили посмотреть, как пол автовладельцев распределен по сегментам.

За основу взяли базу данных по новым автомобилям, купленным в 2018 - 2020 гг. И хотя в России исторически сложилось, что доля женщин за рулем в целом по рынку значительно меньше, тем не менее, полученные результаты дают наглядную картинку «гендерных» симпатий наших сограждан. Давайте вместе посмотрим, как это выглядит, в зависимости от класса автомобиля.

Выяснилось, что среди 11 основных сегментов есть один - класс микролитражных автомобилей - в котором женщины, несмотря на свое «водительское меньшинство», даже лидируют. Только в сегменте А на 27% владельцев-мужчин приходится 73% владельцев-женщин, но вот в оставшихся десяти - везде мужчины прочно утвердили свое преимущество, хотя и в разной степени.