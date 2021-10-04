Автомобили каких классов выбирают к покупке мужчины и женщины?

В России среди владельцев пикапов мужчин примерно в 5 раз больше, чем женщин, а вот среди кроссоверов и внедорожников - только в 2 раза. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ», когда решили посмотреть, как пол автовладельцев распределен по сегментам.
За основу взяли базу данных по новым автомобилям, купленным в 2018 - 2020 гг. И хотя в России исторически сложилось, что доля женщин за рулем в целом по рынку значительно меньше, тем не менее, полученные результаты дают наглядную картинку «гендерных» симпатий наших сограждан. Давайте вместе посмотрим, как это выглядит, в зависимости от класса автомобиля.
Выяснилось, что среди 11 основных сегментов есть один - класс микролитражных автомобилей - в котором женщины, несмотря на свое «водительское меньшинство», даже лидируют. Только в сегменте А на 27% владельцев-мужчин приходится 73% владельцев-женщин, но вот в оставшихся десяти - везде мужчины прочно утвердили свое преимущество, хотя и в разной степени.
Так, например, в классах B (самый популярный класс компактных автомобилей) и С (европейцы называют этот сегмент «гольф-классом») соотношение мужчин и женщин среди владельцев составило 69% к 31%. В сегменте «купе-кабриолеты» - 54% к 46%, и здесь стоит отметить, что больше ни в одном другом классе не наблюдается такой близости в симпатиях у слабого и сильного пола: до золотой середины одним не хватает всего 4%, у других всего 4% «лишних».
Внушительный мужской перевес во владении отмечаем в сегментах Pickup (84% к 16%, т.е. преимущество в 5 раз) и LAV (80% к 20%, в 4 раза). В классе представительских машин (сегмент F) - доля мужчин-владельцев в 3 раза выше, чем женщин (76% к 24%), а в сегменте SUV - всего в 2 раза (66% к 34%). Похожая ситуация и в классе MPV (64% к 36%).
Инфографика позволяет наглядно увидеть ситуацию и по другим сегментам, а подробное глубокое исследование по теме содержится в нашем новом отчете - «Поло-возрастной состав автовладельцев».
Фото: Газпромбанк Автолизинг
Графика: Дмитрий Лавренёв