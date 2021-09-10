Какова структура дилерских сетей в РФ по происхождению марок?

Более четверти (27%) от общего числа дилерских центров в стране приходится на европейские автомобильные бренды – таковых насчитывается 867. При этом за полгода (с января по июль) их количество увеличилось на 9.

На середину июля 2021 года в России насчитывалось 3 182 официальных дилерских центра* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей . Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам проведенного мониторинга. Отмечается, что количество дилерских центров по сравнению с началом года уменьшилось на 28 – из-за того, что было расторгнуто 155 действующих дилерских контрактов, и заключено 127 новых.

Интересы китайских и японских марок представляют 697 и 651 компания, что эквивалентно доле в 22% и 21% соответственно. Но если «китайцы» за полгода приросли 4 новыми дилерскими контрактами, то в «японском сегменте» дилеров, напротив, стало меньше – на 39. Такое резкое сокращение связано с уходом марки Datsun с российского рынка.

По одному контракту было расторгнуто с дилерами корейских и российских автопроизводителей. Таким образом, теперь у «корейцев» и «россиян» 420 и 414 дилеров соответственно, т.е. по 13% от общего их числа.

Меньше всего дилеров насчитывается у американских марок – за полгода их число не изменилось и составляет сейчас 133, или 4%.

Полный список официальных дилеров по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* Без учета отдельных сервисных центров

Фото: АБС-Авто Сочи