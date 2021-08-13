Динамика рынка автокредитования в 2014-2021 гг.

Выдача автокредитов в России продолжает расти - как в количественном, так и в денежном выражении. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», оценив показатели последних 7 лет. Если накопленных средств на желаемый автомобиль не хватает, большинство покупателей предпочитает взять его в кредит, несмотря на дальнейшую переплату по банковским процентам и дополнительным затратам на каско.

На графике отчетливо видно, как от года к году менялась динамика на рынке автокредитования. В какие-то моменты прослеживается корреляция с объемом продаж автомобилей, в другие – сказывается действие программ господдержки или изменение курсов валют и рост цен на автомобили. При этом весна 2020 года выглядит совершенным провалом - который был связан с пандемией и последовавшими ограничениями в работе автосалонов и банков (в апреле 2020 года было выдано всего 42,9 тыс. автокредитов). Зато в апреле 2021 года были выданы рекордные 105,8 тыс. автокредитов. Отметим, что здесь даны общие цифры, как по новым автомобилям, так и по рынку с пробегом.

По тому, как развивался рынок автокредитования в 2020-2021 гг., можно отметить, что (за исключением весны 2020-ого) в денежном выражении этот рынок растет намного активнее, чем в численном. Так, например, по итогам пяти месяцев 2021 года рост автокредитов «в штуках» составил 50% по отношению к январю-маю 2020 года, в рублевом же выражении - эта динамика почти в два раза выше: +94%. И здесь, конечно, играют роль выросшие цены на автомобильном рынке: вслед за ценами на автомобили растут и суммы по договорам автокредитования.

О том, как будет меняться рынок автокредитования, рассказывали эксперты на форуме автобизнеса «Used Cars Forum – 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», видеозапись которого доступна на канале Автостат ТВ.