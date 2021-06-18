Владельцы кроссовера Renault Duster: кто они?

Соотношение женщин и мужчин среди владельцев Renault Duster – примерно 1 к 5 (17% и 83% соответственно). К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе масштабного исследования, в котором приняли участие хозяева машин, купленных новыми в 2018 – 2020 годах.

Также выяснилось, что кроссовер Duster в первую очередь позиционируется как семейный автомобиль. Средний возраст его владельцев составил 53 года (при этом женщины-владелицы оказались несколько моложе, чем мужчины).

Какие же факторы сыграли основную роль при покупке этой модели? Отвечая на этот вопрос, респонденты могли указать несколько вариантов ответов. Основным аргументом в пользу выбора Renault Duster владельцы назвали его оптимальное соотношение (в этом убеждены 77,5%). Также более 70% участников опроса ценят высокую проходимость кроссовера (73,8%) и отсутствие аналогов по схожей цене (70,7%). Почти 45% считают эту модель доступной в обслуживании и ремонте. В ТОП-5 самых важных комплиментов «Дастеру» попала также вместимость салона и багажника (почти 40%).

Что касается индекса NPS у французского кроссовера, то он составляет -7,1%. Напомним, что данный индекс рассчитывается с помощью специальной формулы, основанной на результатах ответов респондентов на вопрос: «Порекомендуете ли вы автомобиль, используемый в настоящее время, своим друзьям, коллегам, знакомым?».

Ваш автомобиль Renault Duster (или другая модель), и вы хотите поделиться своими отзывами? Это можно оперативно сделать при помощи нашего опроса – прямо тут.