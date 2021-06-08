Какие марки аккумуляторных батарей знакомы российским автовладельцам?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки отчета «Рынок автомобильных аккумуляторных батарей в России. Итоги 2020 года, тенденции и перспективы» решили выяснить, с какими аккумуляторами для легковых машин знакомы российские автовладельцы, какие бренды производителей они способны вспомнить с подсказкой.

В ходе исследования респондентам предложили отметить марки аккумуляторов (из 46, представленных на российском рынке), которые им знакомы, а также добавить свои варианты ответов. По результатам данного опроса эксперты рассчитали показатель узнаваемости автомобильных АКБ «с подсказкой».

Безусловным лидером этого рейтинга стал бренд Bosch, который в числе знакомых брендов отметили более 77% участников опроса. На втором месте, с заметным отставанием, расположились аккумуляторы VARTA (55,6%). Третью позицию занял турецкий бренд Mutlu, который набрал 41% голосов. На четвертом месте с показателем 33,4% - Energizer. Пятерку самых популярных АКБ замыкает российский бренд Titan (33,1%), о котором тоже вспомнил каждый третий респондент.

Кроме них, в ТОП-10 самых узнаваемых брендов АКБ попали еще четыре российские марки: Tyumen Battery (30,4%), «АКОМ» (29,9%), «Зверь» (26,5%), Bravo (17,5%), а также аккумуляторы Bars (21,8%), производимые казахстанским заводом «Кайнар». Стоит отметить, что около 4% участников исследования даже с подсказкой не вспомнили ни одного аккумуляторного бренда.

Добавим, что в нашем отчете можно ознакомиться не только с рейтингом узнаваемости, но и с тем, какие АКБ используют при эксплуатации своего автомобиля российские автовладельцы, чем руководствуются при покупке новой стартерной батареи.