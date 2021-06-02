Как менялся авторынок по месяцам в 2019 – 2021 годах?

В апреле 2021 года объем рынка новых легковых автомобилей в нашей стране составил 169,7 тыс. экземпляров, согласно данным агентства «АВТОСТАТ». Много это или мало? Мы решили посмотреть, какой была динамика российского авторынка по месяцам за последние 3 года.

Традиционно «низкий» месяц – январь – в текущем году был несколько лучше января 2019-го – 97,1 против 94,4 тыс. штук. Но все же такой результат не дотягивает до объемов января 2020 года, когда в России было куплено почти 105 тысяч новых легковых автомобилей.

В нынешнем феврале (111,5 тыс. шт.) рынок чувствовал себя лучше, чем в 2020 и 2019 годах (110,1 тыс. и 97,6 тыс. шт. соответственно). А вот в марте тенденция резко изменилась: из-за обвала рубля в начале весны 2020 года на рынке возник ажиотаж. Опасаясь грядущего роста цен и наступающей пандемии, россияне начали скупать новые автомобили, которые были на тот момент в наличии. Из-за этого объем рынка вырос до 160,6 тыс. единиц, что почти на 30 тысяч выше уровня марта 2019-го (130,9 тыс. шт.). В текущем году рынок фактически вернулся к «доковидному» уровню (2019 года), превысив его на 7 тыс. штук.

Апрель 2020 года наглядно показал, насколько сильно карантинные меры сказались на рынке новых автомобилей – его объем сократился почти в 3 раза по сравнению с апрелем 2019-го (54,5 тыс. против 152,2 тыс. шт.). Так что будет более корректно сравнивать апрель 2021-го с апрелем 2019 года. Но даже в этом случае показатель текущего года является рекордным за отчетный период – почти 170 тысяч купленных новых автомобилей, что на 17,5 тыс. штук больше, чем в 2019-м.

Что касается итогов за 4 месяца, то в 2021 году россияне приобрели 516,2 тыс. автомобилей И это на 20% и 9% больше, чем за аналогичный период 2020 и 2019 года соответственно.

Оценить, во сколько сегодня обойдется содержание легкового автомобиля, можно с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Графика: Дмитрий Лавренёв