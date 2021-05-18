Россия выпала из ТОП-10 мировых авторынков

По итогам 1 квартала 2021 года наша страна занимает 11 место в рейтинге крупнейших мировых авторынков с результатом 0,39 млн проданных машин (-2,8%). Это хуже по сравнению с результатом 2020 года, когда Россия вошла в первую десятку глобального рейтинга.

Тем не менее, это не самый худший результат в ТОП-15 – помимо России, еще в шести странах продажи автомобилей в январе – марте текущего года ушли «в минус». Сильнее всего рынок упал в Испании (-14,9%), Великобритании (-12%) и Мексике (-12,7%) – здесь рыночное падение превысило 10%.

В большинстве же стран (8 из 15) наблюдалась положительная динамика. Лидирует здесь Китай, где рынок вырос на рекордные 72,1% и достиг объема в 6,11 млн машин. Следом по этому показателю идут Индия (+40,8%), Италия (+28,7%) и Франция (+21,1%). В этих странах рост рынка в отчетном периоде превысил 20%. Эксперты агентства отмечают, что такая динамика во многом связана с низкой сравнительной базой 1 квартала 2020 года, которая образовалась на фоне развития пандемии коронавируса.

Результаты остальных стран с крупнейшими по объему авторынками представлены на картинке. Отметим, что на их долю приходится 80% от всех мировых продаж новых автомобилей.

В целом же за 1 квартал 2021 года общемировой автомобильный рынок вырос до 20,9 млн автомобилей, что на 22% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».